7 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

7 лютого 2022 , 08:30
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7 лютого віряни святкують день святого Григорія. Григорій займав високий чин патріарха Константинополя й був дуже шанованим церковним діячем. Також, святого називали вселенським учителем.

День Ангела сьогодні святкує Григорій.

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Прикмети 7 лютого

  • Птахи голосно щебечуть – чекайте сильних морозів.
  • Падає лапатий сніг – скоро весна.
  • Морозяна погода 7 лютого – холоди затримаються.
  • Вітер здійнявся – буде відлига.
  • Гадали, якщо випадково розлити молоко на Григорія, то у дім прийде вдача.

Що не можна робити 7 лютого

  • Вважали, що на Григорія не можна було тяжко працювати.
  • Краще не покидати дім цього дня.
  • Не сваріться.
Автор: Андріана Будиш