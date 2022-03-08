8 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
8 березня відзначають Міжнародний жіночий день. Зараз мужні українки не хочуть тюльпанів, цукерок і привітань з 8 березня. Вони хочуть перемоги України над загарбницькою Росією. Тримаймось, адже у єдності наша сила!
Цьогоріч українським жінкам випала важка доля: багато з них були змушені разом із дітьми тікати за кордон, інші відправили своїх рідних на війну або ж воюють самі, ще хтось втратив домівку, а хтось найцінніше – життя. У це свято помоліться за здоров'я усіх українок й попросіть у Господа щастя для наших жінок й того, чого вони хочуть найбільше – спокою та перемоги над російським окупантом.
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Прикмети 8 березня
- Горобці гнізда в'ють – холоду більше не буде.
- Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
- Туманний день 8 березня – до сирого літа.
- Павук в цей день зробив в будинку павутину – на щастя. До Великодня чіпати цю павутину не можна.
Що не можна робити 8 березня
- Не забувайте про найближчих. Намагайтесь приділяти їм свій час та увагу.
- Не відмовляйте у допомозі.
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