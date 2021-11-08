8 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:18

8 листопада православні віряни вшановують Дмитра Солунського. Святий жив у Греції й був відомим воєначальником у війську імператора Максиміана, який ненавидів християн. Дізнавшись про те, що Дмитрій сповідує віру Христову й навчає її інших, правитель наказав катувати святого й заколоти його списами.