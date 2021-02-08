8 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

08:30

8 лютого в народі вшановують пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничою датою. Згідно до вірувань, саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тож цього дня варто піти в церкву і помолитися за покійних.