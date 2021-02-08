8 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

8 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

8 лютого в народі вшановують пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничою датою. Згідно до вірувань, саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тож цього дня варто піти в церкву і помолитися за покійних.

Іменини сьогодні святкує Федір.

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Прикмети 8 лютого

  • Якщо на Федора Студита вам наснилась людина, якої вже давно нема з нами, то обов'язково помоліться за неї і поставте свічку в церкві.
  • Для того, щоб покійні люди не турбували домівки, радили біля вхідних дверей вішати пучок горобини або кропиви. За повір'ям, ці рослини відлякують злих духів.
  • У цей день ворожать на погоду. Для цього треба розсипати жменьку гороху на тарілку і слухати: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий – варто очікувати снігопаду.
  • Безвітряний і ясний день – весна буде теплою і настане швидко.

Що не можна робити 8 лютого

  • Не рекомендується цього дня дивитися на небо, адже якщо ви побачите зірку, яка падає – це віщуватиме в майбутньому хворобу.

  • Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.

  • Не виходьте сьогодні з дому після заходу сонця.