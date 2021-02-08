8 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Джерело:24 канал
8 лютого в народі вшановують пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничою датою. Згідно до вірувань, саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тож цього дня варто піти в церкву і помолитися за покійних.
Іменини сьогодні святкує Федір.
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Не рекомендується цього дня дивитися на небо, адже якщо ви побачите зірку, яка падає – це віщуватиме в майбутньому хворобу.
Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому бажано носити на собі оберіг.
Не виходьте сьогодні з дому після заходу сонця.