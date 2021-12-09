9 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 грудня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
9 грудня православна церква святкує день Георгія (Юрія) Побідоносця. Святого у християнстві дуже шанують, адже за життя він врятував чимало вірян. До святого Георгія моляться для захисту сім'ї від усіляких бід і нещасть.
Іменини 9 грудня святкують Юрій та Георгій.
Не пропустіть Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування на кожен день
Прикмети 9 грудня
- Зранку іній з'явився – наступного року буде гарний врожай.
- Дме північний вітер – будуть морози.
- День видався холодним – весь тиждень буде така погода.
9 грудня – свято Георгія Побідоносця
Що не можна робити 9 грудня
- Цього дня не слід зичити грошей.
- Не галасуйте і не кричіть сьогодні.