9 грудня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 грудня 2021 , 08:30
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

9 грудня православна церква святкує день Георгія (Юрія) Побідоносця. Святого у християнстві дуже шанують, адже за життя він врятував чимало вірян. До святого Георгія моляться для захисту сім'ї від усіляких бід і нещасть.

Іменини 9 грудня святкують Юрій та Георгій.

Не пропустіть Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування на кожен день

Прикмети 9 грудня

  • Зранку іній з'явився – наступного року буде гарний врожай.
  • Дме північний вітер – будуть морози.
  • День видався холодним – весь тиждень буде така погода.


9 грудня – свято Георгія Побідоносця

Що не можна робити 9 грудня

  • Цього дня не слід зичити грошей.
  • Не галасуйте і не кричіть сьогодні.
Автор: Андріана Будиш