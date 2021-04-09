9 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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Джерело:

24 канал

9 квітня у народному календарі вшановується день святої Матрони. Свята вважається захисницею жінок і допомагає їм віднайти своє призначення у житті. Безробітні жінки моляться цього дня святій Матроні і просять допомогти їм знайти гідну роботу.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ян, Матрона.

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Прикмети 9 квітня

  • Іній і туман зранку 9 квітня означають, що рік буде дуже врожайним.
  • Сни з 8 на 9 квітня особливі і розповідати їх іншим не можна. Сновидіння, що приснилося вдень 9 квітня, може здійснитися через два тижні.
  • Якщо ворони голосно каркають увечері, то на наступний день буде ясно.

Що не можна робити 9 квітня

  • Цього дня ні з ким не можна сильно сваритися, адже помиритися буде дуже важко.
  • На Матрони не можна планувати поїздки і самому кудись їхати. Сьогодні рекомендується залишитися вдома.