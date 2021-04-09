9 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

08:30

9 квітня у народному календарі вшановується день святої Матрони. Свята вважається захисницею жінок і допомагає їм віднайти своє призначення у житті. Безробітні жінки моляться цього дня святій Матроні і просять допомогти їм знайти гідну роботу.