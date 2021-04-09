9 апреля в народном календаре отмечается день святой Матроны. Святая считается защитницей женщин и помогает им найти свое предназначение в жизни. Безработные женщины молятся в этот день святой Матроне и просят помочь им найти достойную работу.

Именины сегодня празднуют: Александр, Ян, Матрона. Читайте Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 9 апреля Иней и туман утром 9 апреля означают, что год будет очень урожайным.

Сны с 8 на 9 апреля особые и рассказывать их другим нельзя. Сновидение, которое приснилось днем ​​9 апреля, может осуществиться через две недели.

Если вороны громко каркают вечером, то на следующий день будет ясно. Что нельзя делать 9 апреля В этот день ни с кем нельзя сильно ссориться, ведь помириться будет очень трудно.

На Матроны нельзя планировать поездки и самому куда-то ехать. Сегодня рекомендуется остаться дома.