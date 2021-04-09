9 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 апреля в народном календаре отмечается день святой Матроны. Святая считается защитницей женщин и помогает им найти свое предназначение в жизни. Безработные женщины молятся в этот день святой Матроне и просят помочь им найти достойную работу.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Александр, Ян, Матрона.
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Приметы 9 апреля
- Иней и туман утром 9 апреля означают, что год будет очень урожайным.
- Сны с 8 на 9 апреля особые и рассказывать их другим нельзя. Сновидение, которое приснилось днем 9 апреля, может осуществиться через две недели.
- Если вороны громко каркают вечером, то на следующий день будет ясно.
Что нельзя делать 9 апреля
- В этот день ни с кем нельзя сильно ссориться, ведь помириться будет очень трудно.
- На Матроны нельзя планировать поездки и самому куда-то ехать. Сегодня рекомендуется остаться дома.
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