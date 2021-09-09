9 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 вересня 2021 , 08:21Читать новость на русском
Джерело:24 канал
9 вересня православна церква відзначає свято Преподобного Пімена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних. Святий Пімен відзначився великою вірою в Господа і був мудрим наставником для монахів.
Іменини 9 вересня святкують Олександр та Володимир.
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Прикмети 9 вересня
- Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.
- Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.
- Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною.
- Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно.
Що не можна робити 9 вересня
- Не довіряйте людей, з якими сьогодні познайомились. Краще розпитайте про нових знайомих у друзів чи родини.
- Згідно з прикметами, 9 вересня був не найкращим днем аби зичити комусь гроші.
- Також утримайтесь цього дня від дорогих покупок.