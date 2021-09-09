9 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

9 вересня 2021 , 08:21
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Джерело:

24 канал

9 вересня православна церква відзначає свято Преподобного Пімена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних. Святий Пімен відзначився великою вірою в Господа і був мудрим наставником для монахів.

Іменини 9 вересня святкують Олександр та Володимир.

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Прикмети 9 вересня

  • Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.
  • Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.
  • Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною.
  •  Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно.

Що не можна робити 9 вересня 

  • Не довіряйте людей, з якими сьогодні познайомились. Краще розпитайте про нових знайомих у друзів чи родини. 
  • Згідно з прикметами, 9 вересня був не найкращим днем аби зичити комусь гроші.
  • Також утримайтесь цього дня від дорогих покупок.
Автор: Андріана Будиш