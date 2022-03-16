Батьківські суботи у 2022 році: коли вшановувати тих, кого вже нема з нами

Батьківськими суботами у православ'ї називають дні, коли віряни згадують усіх своїх покійних родичів. Коли цьогоріч вшановувати ці особливі дати – читайте далі.

Кожного року дати батьківських субот є різними, адже залежать від того, коли випадуть Пасха і Трійця. Загалом налічується вісім великих поминальних субот, які цьогоріч вшановують від лютого й аж до листопада.

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Батьківські суботи діляться на такі: дві – Вселенські, тобто для поминання всіх покійних людей, які жили на землі, починаючи від Адама, три – під час Великого посту, і три приватні. Хоч цей рік для українців лиш почався, але почався він сумно – з війни.

У ці батьківські суботи нам потрібно згадати не лише наших близьких, а й тих, хто загинув від рук російського диктатора Путіна. Ці жертви – звичайне мирне населення й військові, які захищали нас. Вони вже не зможуть побачити, як в Україні майорітиме прапор і як звідусіль лунатиме слово "перемога". Тож нам необхідно молитись за їхній упокій й вірити, що вони все-таки віднайшли мир, може й не той, який шукали.

Календар батьківських субот на 2022 рік

Вселенська М'ясопусна субота – 26 лютого

Найпершу поминальну суботу віряни відзначали 26 лютого. Зазвичай М'ясопусну вшановують за тиждень до Великого посту, який цього року розпочався 7 березня. Українцям важко було згадувати свою померлу рідню у цей день, адже на Україну цинічно напали російські окупанти.

День поминання другого тижня Великого посту – 19 березня

Традиційно, на другу Седмицю віряни ходять на кладовища й замовляють заупокійну Службу Божу для покійних рідних. Таку другу батьківську суботу християни України зустрінуть 19 березня.

Третя Седмиця Великого посту – 26 березня

У третю батьківську суботу християни продовжують ходити на заупокійні Літургії й подають записки за померлих, аби священник зачитував їхні імена на Службі Божій.

Четверта Седмиця Великого посту – 2 квітня

Батьківська субота четвертого тижня Великого посту припадає на 2 квітня. Заупокійна Літургія і панахида цього дня завершують цикл поминальних богослужінь посту.

Батьківські суботи: календар на 2022 рік

Радониця – 3 травня

Згідно з церковними правилами, Радоницю віряни святкують на дев'ятий день після Великодня. Це особливий поминальний день, адже він означає, що світло цього світу – Ісус Христос переміг темряву, тобто смерть, і воскрес.

Поминальна субота для всіх полеглих воїнів – 9 травня

Батьківська субота 9 травня є єдиним непереносним поминальним днем. У нього віряни відзначають пам'ять усіх тих, хто поліг у бою.

Вселенська Троїцька субота – 11 червня

Троїцька субота є передостаннім днем поминального циклу. У неї люди вшановують усіх померлих християн, тому вона й називається Вселенською. Так, як подія випадає перед святом Трійці, то у неї заведено відвідувати кладовище й прикрашати могили рідних зеленими гілочками.

Дмитріївська поминальна субота – 5 листопада

Напередодні дня вшанування святого Дмитра, християни відзначають останню батьківську суботу. Спочатку у цей день було прийнято вшановувати пам'ять виключно воїнів, однак згодом почали вшановувати й інших спочилих людей.