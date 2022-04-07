Благовіщення-2022: світле свято посеред темряви
7 квітня 2022 , 08:30Читать новость на русском
Благовіщення Марії Діви є одним із найбільших свят церковного календаря України. Подія є непереносною, тож щороку її святкують в одну й ту ж дату – 7 квітня. Навіть у найтемніші часи для України завжди є місце для радості і спокою у цей день.
Цьогоріч українські віряни застають Благовіщення у час війни. З 24 лютого 2022 року російські окупанти мордують українську землю й наш народ. Армія агресивної Росії зазнає чималих втрат, адже нас боронять не лише наші захисники, а й сам Господь Бог.
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Що не можна робити на Благовіщення 2022
- Оскільки Благовіщення входить до дванадцяти найбільших свят, то, відповідно, в цей день не можна займатись важкою роботою.
- Під сувору заборону підлягає й рукоділля.
- У свято не можна сваритись і злитись на інших. Намагайтесь зберігати спокій і гарний настрій. Вірити, що як проведеш Благовіщення, так і пройде весь наступний рік.
Традиції Благовіщення 2022
- На Благовіщення Пречистої Діви не радимо вживати алкоголь.
- Існує забобон, що у це свято колись нічого не можна позичати, адже тоді у дім могли зайти злидні.
- Зберігайте віру у краще та моліться за перемогу України у війні з Росією. А також пом'яніть пам'ять усіх полеглих військових та цивільних, які постраждали від рук окупантів.