Благовіщення-2022: світле свято посеред темряви

08:30

Благовіщення Марії Діви є одним із найбільших свят церковного календаря України. Подія є непереносною, тож щороку її святкують в одну й ту ж дату – 7 квітня. Навіть у найтемніші часи для України завжди є місце для радості і спокою у цей день.