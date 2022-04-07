В этом году украинские верующие застают Благовещение во время войны. С 24 февраля 2022 года российские окупанты терзают украинскую землю и наш народ. Армия агрессивной России терпит немалые потери, ведь нас защищают не только наши защитники, но и сам Господь Бог.

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Что нельзя делать на Благовещение 2022

Так как Благовещение входит в двенадцать величайших праздников, то, соответственно, в этот день нельзя заниматься тяжелой работой.

Под строгий запрет подлежит и рукоделие.

подлежит В праздник нельзя ссориться и злится на других. Старайтесь сохранять спокойствие и хорошее настроение. Верить, что как проведеш Благовещение, так и пройдет весь следующий год.



Традиции Благовещения 2022