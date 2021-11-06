6 листопада православна церква вшановує ікону Богоматері "Всіх скорботних Радість". У християнстві Богородиця завжди є символом милостивості й доброти, вона захищає усіх вірян і береже їх під своїм покровом. Ідея образу "Всіх скорботних Радість" полягає у тому, що будь-який християнин, який звернеться до Матері Божої буде почутим, навіть якщо у цієї людини великі негаразди у житті.

До слова Диво-історія диво-образу: що відомо про Іверську ікону Божої Матері

Біля образу "Всіх скорботних Радість" траплялось чимало див і зцілень важкохворих людей. Через це святиня стала такою популярною, що почало з'являтись багато її копій, адже кожен вірянин хотів мати удома ту ікону, біля якої він у найтемніші часи віднайде спокій і ту світлу радість.

Історія ікони Богоматері "Всіх скорботних Радість"

Відомо, що першою, хто вилікувався біля чудотворної святині стала Євфимія, сестра патріарха Іоакима. Жінка страждала від незрозумілої недуги вже декілька років і навіть не могла самостійно піднятись з ліжка.



Ікона "Всіх скорботних радість" / Фото Вікіпедія

Одного разу у сні до Євфимії прийшла Божа Матір і спитала чому ж вона не попросить допомоги у Її образу "Всіх скорботних Радість", який знаходиться у церкві Преображення Господнього. Прокинувшись, сестра патріарха попросила привести до неї священника цього храму.

Коли святий отець помолився над хворою й покропив її свяченою водою – сталось диво й Євфимія зцілилась. Дивовижна подія відбулася 24 жовтня (за новим стилем – 6 листопада), тому пам'ять ікони святкують саме в ці дні.

Молитва до ікони Богоматері "Всіх скорботних Радість"

Якщо у вашому житті стались неприємні зміни чи ви переживаєте зараз непростий період, то зверніться до образу "Всіх скорботних радість" із такою молитвою:

"О, Пресвята і преблагословенна Діво, Владичице Богородице! Споглянь милостивим Твоїм оком на нас, що стоїмо перед святою іконою Твоєю і з розчуленням молимось Тобі; виведи нас із глибини гріховної, просвіти розум наш, затьмарений пристрастями, вилікуй рани душ і тіл наших. Бо ми не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, тільки Тебе, Владичице.

Ти знаєш усю неміч і гріхи наші, до Тебе вдаємося і взиваємо: не позбав нас Твоєї небесної помочі, але заступайся за нас завжди і Твоїм невимовним милосердям і щедротами спаси і помилуй нас, що гинемо.



Молитва до ікони "Всіх скорботних радість"

Даруй нам виправлення гріховного життя нашого і позбав нас від скорбот, бід і хвороб, від несподіваної смерті, пекла і вічної муки. Ти бо, Царице і Владичице, скора Помічниця і Заступниця всім, хто вдається до Тебе, Ти надійне пристановище грішників, що каються.

Подай же нам, Преблага і Всенепорочна Діво, християнський кінець життя нашого, мирний і безгрішний, і сподоби нас Твоїм заступництвом оселитися в оселях небесних, де безперестанно лунає голос тих, що святкують і радістю прославляють Пресвяту Тройцю, Отця і Сина і Святого Духа, нині, і повсякчас, і навіки-віків. Амінь."

Що не можна робити на День ікони "Всіх скорботних радість"