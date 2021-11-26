День Іоанна Златоуста: що відомо про знаменитого оратора, адвоката та одного із Батьків Церкви

Християнська релігія дуже багата на мудрих мислителів, наставників й проповідників, які несли Слово Боже у народ. Постать Іоанна Златоуста займає серед них чільне місце. Бувши активним релігійним діячем, він отримав титул "Вселенського учителя", а за його красномовство люди нарекли святого Златоустим.

Твори Іоанна Златоустого передавались із рук в руки, а його промови одразу ж набирали шаленої популярності. Особливо святого шанували у Київській Русі. Тут люди записували усі відомості про діяльність Іоанна Златоустого, його праці й численні виступи. Так з'явились збірки "Златоструй" та "Ізмарагд".

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Хто ж такий Іоанн Златоуст?

Іван Златоустий народився 347 року в Антіохії. Відомо, що батьки святого також сповідували християнство. Іоанна виховувала мати Анфуса, адже його батько – знаний військовий загинув в одній із битв. Жінка присвятила своє життя правильному вихованню сина й прищепила йому якнайбільше християнських цінностей.



День Іоанна Златоуста – 26 листопада

Коли Іоанн став дорослішим, мати відправила його на навчання до відомого учителя красномовства та прихильника софістики – Ліванія. Під час науки, Іоанн досягнув великих результатів у сфері риторики й підійшов до красномовства, як до мистецтва, а не як до звичайного викладу думок.

Завершивши освіту оратора, Іоанн Златоуст спробував себе у юридичній сфері. Працюючи адвокатом, він побачив скільки бруду, зла, лицемірства є у світі. "Зворотна сторона медалі життя" й підштовхнула святого до служіння Господові. У 22 роки він постригся у ченці й повністю занурився у християнство.



Три Отці Церкви: Василій, Григорій та Іоанн

Церковні проповіді Іоанна Златоуста були сповненими мудрості й несли високу мораль. Слава про великого оратора миттєво розійшлась серед людей. Й вже у 398 році патріарх Александрійський Феофіл висвятив Іоанна у сан архієпископа Константинопольського. Цікаво, що святий зовсім не хотів ставати архієпископом і представники влади мусили виманювати його з рідного міста, аби завезти у столицю імперії.



День Іоанна Златоуста: історія життя святого

Іоанн Златоуст вів дуже сувору політику, бувши на пості архієпископа, через що його потім не дуже любила влада. Златоуст дуже висміював і критикував пафосність та надмірну розкіш у житті придворних. Такі зауваження дуже розлютили тодішню імператрицю, яка й відправила його у заслання, де він і загинув.

Що не можна робити у День Іоанна Златоуста