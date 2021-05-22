День Миколи Чудотворця Літнього: що не можна робити у свято

22 травня 2021 року православні віряни відзначають День перенесення мощей святого Миколая Чудотворця. У народі святого прозвали Літнім через теплу пору, під час якої відзначається свято. Для вшанування святого Миколая існує ще одна дата – 19 грудня. Проте, день 22 травня є не менш важливим для християн. Що не можна робити у День Миколи Чудотворця Літнього читайте далі.

Святий Миколай Чудотворець народився близько 270 року у провінції Малої Азії – Лікії. Миколай з'явився на світ у багатій родині греків-християн, які довгий час не могли народити дитину. Після років молитов і прохань, у подружжя все ж народився син, якого вони пообіцяли присвятити Богові. Хлопчик виріс і дійсно став священником, а згодом і єпископом. Святий Миколай під час своєї служби Господові здійснив чимало добрих справ, адже займався благодійністю.

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Що не можна робити на День святого Миколая Літнього

Згідно з прикметами, 22 травня, у День Миколи Літнього заборонено сіяти гречку. Якщо піти проти правил і зробити це, то весь урожай згине.

Заборонено купатись у водоймах. Вірять, що спокій води у цей день не можна порушувати.

Суворо забороняється підстригати волосся та різати щось. Узагалі не варто 22 травня брати в руки гострі предмети.

У День святого Миколая не можна нікому відмовляти. Особливо це стосується милостині. Якщо ж ви відмовите у допомозі, цілий рік вас переслідуватимуть негаразди і злидні.

Не можна кричати на дітей і сваритись з ними.

Недоречним у це свято буде вживати алкоголь і палити.



Миколая Літнього-2021: що можна і не можна робити у свято

Що можна робити на День Миколая Літнього Чудотворця