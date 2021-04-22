Особливий сенс Дня Матері-Землі: як відзначають екосвято

"Земля – наша мати та наш дім", – ми всі неодноразово чули цей вислів. Таке порівняння планеті дали не просто так, адже Земля наче справжня мама віддає всю себе своїм дітям, тобто нам. Вона не лише дозволяє нам виживати, а й створює унікальні умови, щоб насолоджуватись цим життям.

Загалом, навесні є два дні, присвячених вшануванню планети Землю. Перше свято відзначають у День весняного рівнодення, 20 березня, а друге – 22 квітня.

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Трішки з історії Дня Матері-Землі

Ініціатива створити день, у який весь світ буде відзначати свято Матері-Землі, належить Генеральній Асамблеї ООН. Ця врочиста подія сталась у 2009 році й отримала свою офіційну дату – 22 квітня. Також, члени ООН пояснили, чому обрали саме таку особливу назву. У резолюції, поданій засновниками йшлось, що термін "Мати-Земля" є поширеним у багатьох народах і відображає їхнє відчуття спорідненості з планетою, взаємозалежності між нею, її екосистемами і самою людиною.



День Матері-Землі у 2021 році святкують 22 квітня / Фото Pixabay

Основною метою свята є привернення уваги суспільства і кожної людини зокрема до проблем Землі, негараздів її навколишнього середовища, до яких у більшості випадків причетні ми. Цей день дає можливість усвідомити ті завдання, які стоять перед людством для збереження цілісності нашої домівки – Землі.

Як відзначають День Матері-Землі

Свято Матері-Землі створене для того, щоб її жителі – люди подумали над тим, як зменшити свій руйнівний вплив на неї і як зберегти її багатства. Здебільшого, у цей день проводяться акції щодо підвищення рівня екологічної свідомості населення, відбуваються різноманітні лекції та вечори, де розповідають про користь сортування сміття, заощадження ресурсів тощо.

Традиція вимикати світло більше стосується іншого Дня Землі, того, який святкують 20 березня, однак якщо є бажання вшанувати День Матері-Землі саме таким способом, то це також буде доречним.



Як відзначають День Матері-Землі 2021 / Фото Pexels

Надзвичайно популярним звичаєм цього свята є висаджування нових дерев. Подарувати Землі ще одне життя й долучитись до такого екодійства може кожен охочий. Також, жителі планети у цей день звільняють її від бруду й очищають усі засмічені території.

Допомагаючи Землі, ми не лише турбуємося про наш дім, а й вдосконалюємось самі!