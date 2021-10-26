Диво-історія диво-образу: що відомо про Іверську ікону Божої Матері

26 жовтня віряни відзначають день Іверської ікони Пречистої Богородиці. За переказами Мати Божа благословила євангеліста Луку на створення її образу. Коли апостол закінчив писати ікону, то Марія сказала йому, що ця ікона наповнена благодатною силою й біля неї робитимуться дива.

Пройшло багато часу після того, як Лука написав цей образ Богоматері й одного разу ікона потрапила до оселі старої вдови, яка жила з єдиним сином. У той час влада зневажала образи й займалась іконоборством, тож до дому вдови прийшли вояки, які перевіряли чи не приховали там якусь святиню.

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Солдати побачили на стіні образ і одразу почали знущатися з нього. Спочатку вони кинули ікону на підлогу, а потім пробили обличчя Богородиці списом.

Стара господиня благала чоловіків припинити, але вони зупинилися лише тоді, коли побачили диво. На місці, де була простромлена ікона, з'явились краплі крові. Вояки налякались, а вдова віддала їм всі гроші, які мала і попросила піти геть.



Іверська ікона Богоматері: історія образу

Після такого випадку, мати із сином забрали ікону й втекли з дому. Знаючи, що солдати будуть їх шукати, аби остаточно знищити святиню, втікачі попрямували до Мармурового моря. Вже дібравшись до берега, вдова обережно поклала образ на воду й попросила Господа, аби він сам вирішив, якою буде доля святині.

Як тільки жінка це промовила, то побачила неймовірне – невидима сила піднесла ікону над водою й вона чарівно засяяла. Образ почав віддалятися від вдови і її сина й поплив на південний захід. Після цього мати наказала хлопцеві йти далі, а її залишити.

Жінка вже не мала так багато сил, адже була у літньому віці. Довго вони прощались, допоки юнак не пішов. Через декілька днів стару вдову таки віднайшли вояки і жорстоко вбили за непослух і втечу.

Молодий хлопець же дійшов до Афону, де потім прийняв постриг. Ставши ченцем, він розповів своїм побратимам чудесну історію про те, як вони з матір'ю врятували ікону. Багато хто засумнівався у його розповіді і не повірив.



Іверська ікона Божої Матері: значення святині

Пройшло ще багато часу, поки образ знову не з'явився людям. Це сталось біля морського берега, де знаходився Іверський монастир. Монахи побачили як до них у яскравому сяйві плила ікона.

Один з ченців почав молитися і пішов до святині. Промовляючи слова молитви, монах відчув, що він ступає по воді, а не занурюється у неї. Так він і зміг забрати диво-образ Богоматері.

У монастирі ікону зустріли дуже радісно і одразу почепили її на стіну, проте пройшла ніч й вона зникла. Ченці довго шукали образ і віднайшли його аж на брамі.

Декілька разів монахи переносили зображення Богоматері і стільки ж разів вона сама поверталась на в'їзну браму. Після довгих міркувань всі зрозуміли, що Мати Божа не хоче, аби її охороняли, а сама бажає бути берегинею.