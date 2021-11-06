Дмитрівська поминальна субота-2021: що церква забороняє робити у свято

Поминання покійних є давньою християнською традицією. Люди турбуються, аби їхні близькі спочивали у Христі з миром, тож моляться за них й замовляють у храмах спеціальні заупокійні Служби Божі. Існують й особливі дні, які відведені суто для згадування померлих родичів, а Дмитрівська поминальна субота – одна з таких свят.

"Моліться за них, адже вони самі за себе вже не помоляться, хіба проситимуть у Бога за вас" – таку фразу часто можна почути на поминальних літургіях. Річ у тім, що жива людина може помолитись за своє здоров'я і за здоров'я своїх близьких. Однак, якщо вона помирає, то більше не має змоги просити в Господа ласки для себе, тож ця відповідальність лягає на плечі рідні покійного.

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Християни вірять, якщо забути про покійного близького, не молитись за нього, не відвідувати його могилу, то ця людина не знайде собі спокою і буде страждати у вічному житті.

Тож молитва за покійного має величезну силу і значення, адже є символом пам'яті, небайдужості, милосердя і любові до померлого, яка полегшить йому шлях у загробному світі.

Історія поминальної Дмитрівської суботи

Дмитрівську суботу, як день спомину про померлих, встановили після великого побоїща, що сталось в 14 столітті. У 1380 році розгорнулась масштабна Куликівська битва, де полягло багато воїнів.



Дмитрівська поминальна субота історія свята / Фото Pexels

Тодішній князь Дмитро Донський, який вважав своїм покровителем святого Димитрія Солунського, наказав щорічно згадувати цих хоробрих загиблих, які відважно відбивали військо Золотої Орди на Куликовому полі. Пізніше свято настільки увійшло у побут вірян, що у Дмитрівську суботу вони почали вшановувати пам'ять усіх покійних християн.

Що потрібно зробити на Дмитрівську поминальну суботу-2021

Перш за все у це свято потрібно відвідати храм. На заупокійну Службу Божу люди приносять не лише записки з іменами рідних, а й три хлібини, цукор й пісні ласощі, які любила покійна рідня.



Що треба зробити на Дмитрівську суботу / Фото Pexels

Три хлібини приносять не просто так: перший хліб призначався для давно померлих предків, другий – дідам і бабам найближчого роду, а третій – тим, хто помер насильницькою смертю. Цукор несуть для того, щоб покійним було солодко, а смаколики означали, що живі про померлих не забули й пам'ятають, що приносило рідним найбільше задоволення.

Після богослужіння віряни відвідують кладовища, де згадують близьких щирою молитвою. Також на могилах обов'язково запалюють свічки. Традиційно, на Дмитрівську суботу господині готують поминальну вечерю.

Молитва на Дмитрівську суботу-2021

Згадати померлих на Дмитрівську суботу можна такими словами:

"Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України (імена), і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь."

Що не можна робити на Дмитрівську поминальну суботу-2021

У свято заборонено негативно відгукуватись про померлих.

Вважають, що цього дня не можна багато плакати за покійними, бо це не принесе їм нічого, окрім тривоги.

Не жертвуйте у церкві м'ясні продукти і алкоголь, окрім кагору.



Що можна і не можна робити на Дмитрівську суботу 2021 / Фото Pexels