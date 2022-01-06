Різдвяні гадання або ж святки: як дізнатись свою долю за допомогою ворожіння

Переддень Різдва насичений особливо сильною енергетикою. У цей період багато дівчат хотіли довідатись, коли їх покличуть заміж, тому й розпочинали ворожіння.

Зазвичай ворожіння проводять в період між різдвяним Святвечором, 6 січня, до Водохреща, 19 січня. Ці два тижні у народі називають святками.

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До слова, церква засуджує будь-які види ворожінь і називає їх гріхом, адже майбутнє людини може знати лише Господь Бог й всі спроби відхилити "залаштунки" невідомого вважаються неправильними. Проте, традиція гадання є надзвичайно давньою і ще наші предки шукали відповіді на свої запитання під час святок.

Ворожіння на Різдво і Святвечір-2022

Ворожіння на заміжжя

Напевне, найпростішим ворожінням на судженого є вийти на вулицю в ніч на Різдво і спитати у першого зустрічного чоловіка його ім'я. Вірили, що те ім'я, яке скаже чоловік належатиме й коханому.



Ворожіння на Святвечір та Різдво 2022 / Фото Unsplash

Є й інший цікавий ритуал, який пов'язаний зі сном. Перед тим, як піти спати дівчина має покласти під подушку гребінець зі словами: "Суджений, ряджений, прийди і розчеши мені волосся". Якщо уві сні вона побачить, як чоловік розчісує їй волосся, то вона вийде заміж за того молодика, який їй наснився.

Бувало, що дівчата ворожили гуртом, аби взнати, хто з них стане першою нареченою. Для цього брали тарілку з водою і половинки від шкарлупи волоського горіха у кількості, що дорівнює числу тих, хто ворожить, і стільки ж невеликих свічок або їх шматочків. Свічки потрібно вставити в шкарлупки, запалити їх і пустити плавати в тарілку.



Різдвяні гадання-2022 / Фото Pixabay

Дівчина, у якої свічка згорить першою, першою ж і вийде заміж. Відповідно, та дівчина, у якої свічка згорить останньою, і заміж вийде останньою. Якщо у когось шкарлупка зі свічкою потонула, тій дівчині цьогоріч не бачити заміжжя.

Ворожіння на здійснення бажань

Якщо у вас є кішка, то ви теж можете залучити її до ворожіння. Загадайте бажання й покличте домашнього улюбленця. Якщо кіт переступить поріг кімнати лівою лапкою, то ваша мрія скоро здійсниться.

Ворожіння на багатство

Щоб дізнатися, чи багатим буде майбутній чоловік, дівчатам треба насипати в посудину будь-яку крупу і вкинути в неї прикраси: золоті, срібні, залізні. Яку прикрасу дівчина витягне – таке і подружнє життя її буде очікувати.

Ворожіння з воском

Своє майбутнє можна було взнати й виконавши обряд з воском. Для цього у глибоку посудину наливали холодну воду, підпалювали свічку й капали її віск у миску. Пізніше всі воскові "фігури" виймали і розглядали під світлом.



Гадання на Різдво і Святвечір 2022 / Фото Pixabay

Якщо віск розтікся смужками – це обіцяло довгу подорож. Якщо утворилась "зірочка" – людину, що ворожить, чекає успіх на роботі чи навчанні. Коли фігурка нагадувала кільце – це означало швидке заміжжя. Поганим знаком були обриси звіра, адже це віщувало появу ворогів.

Ворожіння на предметах

Вгадати дівочу долю допоможуть символічні предмети: хусточка, стрічка, перстень, лялька, хрест. Для цього ворожіння потрібно декілька дівчат. Одна з них усе це повинна розкласти на столі й накрити тарілками так, щоб не побачили інші. Потім кожна по черзі підходить і піднімає одну з тарілок.

Якщо випала хустка, то це означало невдачі в особистому житті, стрічка знаменувала різку зміну оточення. Коли ж дівчина отримала перстень, то у найближчому майбутньому мала вийти заміж. Лялька віщувала дитину, а хрест – біду.