Собор святого Івана Хрестителя-2022: що не можна робити у день вшанування великого пророка

Іван Хреститель є одним із найвідоміших святих християнства. Він був останнім пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа та закликав людей розкаятись у гріхах, щоб впустити у свою душу світло Боже. Пам'ять святого вшановують одразу після Водохреща – 20 січня.

У християнстві постать Івана Предтечі займає дуже вагоме місце, адже пророк тісно пов'язаним із життям Ісуса Христа. У церкві святого Івана, який звершив обряд хрещення Сина Божого, за важливістю ставлять після Пречистої Діви.

Читайте також Вихідні у січні-2022: скільки українці відпочиватимуть на Новий рік та різдвяні свята

Вважають, що Хрещенням Спасителя Предтеча завершив своє пророче служіння. Пізніше він лише відкривав суспільству очі на його грішність. Так святий Іван викрив царя Ірода Антипу і його нехристиянський шлюб з Іродіадою. Річ у тім, що Антипа одружився з Іродіадою, коли вона ще була заміжньою за його зведеним братом Филипом. Коли цариця дізналась, що Хреститель знає її секрет, то дуже розлютилась.



Іван Предтеча хрестив Ісуса / Фото Pinterest

За таку прямолінійність Предтечу кинули у в'язницю. Ірод знав, якщо він відбере життя у Хрестителя Божого, то народ оскаженіє й повалить його владу, тож не став чіпати Івана. Проте, Іродіада таки домоглась вбивства Предтечі.



20 січня святкують день Івана Хрестителя / Фото Pinterest

На свій день народження цар влаштував гучний банкет й запросив багато гостей. Серед них була і донька Іродіади – Саломея. Дівчина зробила особливий подарунок вітчиму – виконала для нього красивий танок, який тому дуже сподобався. Ірод щедро пообіцяв Саломеї будь-який подарунок за її талант. Тут і втрутилась цариця, яка намовила доньку попросити в Антипи голову Хрестителя на таці.

Молитва до Івана Хрестителя

В Україні святого Івана Хрестителя вважають захисником усіх людей, які працюють на землі. Вірять, що молитва до пророка зцілює головний біль й може допомогти дітям віднайти свою долю.

"Святий Іване, предтече і христителю Господній. Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти - всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на нього рукою і мовив: "Це Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу".



Молитва до Івана Хрестителя / Фото Pinterest

Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти вдостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти - перший мученик, ти - посників і пустельників наставник, ти - вчитель чистоти, ти - близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю: не відмов мені в заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням.

Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив(жила) у Божій благодаті і зміг(змогла) колись увійти в царство вічного життя.

Амінь."

Що не можна робити у Собор Івана Хрестителя-2022