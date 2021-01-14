Сьогодні відзначають день святого Василія. Це ім'я має походить з давньогрецької та означає "царський". 14 січня привітання з днем Ангела приймають усі Василі, і щоб гарно привітати ваших знайомих, друзів та родичів пропонуємо найгарніші картинки-привітання.

Редакція Traditions 24 вітає усіх Василів з іменинами. Нехай на вашому життєвому шляху ніколи буде перешкод, а щастя і вдача переслідують вас у всіх справах! Також Старий Новий рік: історія й традиції свята Картинки-привітання з днем Ангела Василя

Картинки з іменинами Василя

Картинки-привітання з днем Ангела Василя

Іменини Василя

Привітання з іменинами Василя

Веселі картинки з іменинами Василя

День Ангела Василя 2021 картинки

Картинки Василя 2021

14 січня – Василя