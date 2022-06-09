З Міжнародним днем друзів: картинки для тих, які є найбільшою підтримкою

У 2022 році Міжнародний день друзів відзначають 9 червня. Хоч це свято не є офіційним, але з з кожним роком воно стає популярнішим. Як привітати найближчих вам людей та подякувати за цінні моменти – читайте далі.

У 2022 році українці зрозуміли, якою важливою є підтримка близьких людей, окрім родичів. Постійні питання та повідомлення "Як ти?" викликали у нас емпатію, зворушення та любов у найскладніші моменти останніх трьох місяців. Багато українців, на жаль, втратили своїх друзів і вже ніколи не зможуть з ними зібратись на одній вечірці чи каві, проте, спогади про них продовжують жити у серцях.

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Дружба справді є однією із найважливіших речей у житті, а відшукати ту щиру, правдиву людину, яку можна назвати справжнім другом – велике щастя. Міжнародний день друзів створений для того, щоб нагадати нам усім про цінність дружби, її серйозну роль у житті кожного.

Подякуйте своєму другові чи подрузі, що вони у вас є, й надішліть їм красиву картинку-привітання зі святом.

Міжнародний день друзів-2022: картинки-привітання для друзів



День друзів 2022: картинки-привітання українською / Фото з відкритих джерел



Привітання для друга на День друзів-2022 / Фото FreePic



Міжнародний день друзів 2022: листівки / Фото Pexels



З Днем друзів-2022! / Фото Unsplash



День друзів 2022: привітання та картинки / Фото Pexels



День друзів 2021: привітання та картинки / Фото з відкритих джерел



Картинки з Міжнародним днем друзів 2022 / Фото Unsplash



День друзів 2022: картинки привітання / Фото Unsplash