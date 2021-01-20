Івана Хрестителя: найкращі картинки-привітання
20 січня відзначають день Івана Предтечі, або ж день Івана Хрестителя. Відомо, що святий Іван був останнім пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа та закликав людей до каяття. Найкращі картинки, якими можна привітати близьких з днем Івана Хрестителя шукайте у матеріалі.
За традицією, українці розпочинають цей день із молитви та свяченої води, яку п'ють натщесерце. Окрім цього, заведено вітати один одного з релігійним святом та з Днем ангела Івана. Редакція Traditions 24 вітає усіх іменинників зі святом й пропонує до вашої уваги найгарніші картинки-привітання зі святом Івана Хрестителя.
Також 20 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Картинки-привітання з днем Івана Хрестителя
Картинки на Івана Предтечі
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День Ангела Івана 2021
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