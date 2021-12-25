Що не можна робити на Різдво 25 грудня: правила і застороги
25 грудня 2021 , 07:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Щороку 25 грудня віряни західного обряду святкують найважливіше церковне свято – Різдво Христове. Відзначання цього дня є дуже цікавим і насиченим звичаями.
Різдво у вірян Західного обряду вважається головним сімейним святом. Традиційно, цього світлого дня люди завершують свої найважливіші справи і турботи, аби повністю відчути атмосферу Різдва.
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Що не можна робити на Різдво 25 грудня
- Найперше – не можна сідати за різдвяний святковий стіл з образами у серці. Відпустіть весь негатив, пробачте всім, хто вас образив.
- Категорично не можна займатися важкою фізичною працею.
- Не можна шити, прясти і займатися рукоділлям.
Що не можна робити на Різдво 25 грудня / Фото Unsplash
- Не можна ворожити.
- Не можна лаятися і лихословити
- Не можна зустрічати Різдво у брудному одязі.