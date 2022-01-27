Веселого Китайського Нового року: коли відзначати свято у 2022 році

Про легендарний Китайський Новий рік знає увесь світ. Це свято у Піднебесній дуже шанується й святкують його не один день, а цілих два тижні. У 2022 році весела подія настане 31 січня о 23:00 за київським часом.

Хоч у цілому світі зараз 2022 рік, у Китаї зустрічатимуть 4720-ий. Так відбувається тому, що декілька століть поспіль у Китаї відзначають Новий рік за місячно-сонячним календарем. Дата святкування щорічно відрізняється і визначається положенням Місяця.

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Коли зустрічати Китайський Новий рік за київським часом

Згідно з Східним гороскопом, 2022 рік стане роком Водяного Тигра, який прийшов на заміну Білому Металевому Бику. Жителі Китаю відзначатимуть цей Новий рік 1 лютого. Також до свята прикріплятимуться довгі вихідні, які триватимуть аж до 15 лютого.



Китайський Новий рік-2022: дата свята

Традиції святкування Китайського Нового року

Святкування Нового року у Китаї сягає сивої давнини. Починається свято в день другого молодика після зимового сонцестояння (21 грудня), тож кожного року його дата є змінною.



Як святкують Китайський Новий рік 2022 / Фото Unsplash

Цікаво, що в оригіналі Китайський Новий рік називається Чуньцзе й у перекладі означає "Свято Весни". У цей святковий період китайці влаштовують колоритні фестивалі, які сповнені ліхтариками, карнавальними костюмами й традиційними феєрверками.



Традиції Китайського Нового року / Фото Unsplash

Існує легенда, яка розповідає про походження цього Нового року. Колись у Китаї жив жахливий монстр Нянь, який пожирав усе, що було на його шляху – від збіжжя до людей.

Проте, одного разу народ помітив, що Нянь лякається червоного кольору і сильного шуму, тож люди почали вбиратись у відповідний колір й зчиняли галас хлопавками. Чудовисько дуже настрашилось такого ґвалту й втекло.



Традиції Китайського Нового року 2022 / Фото Unsplash

Від того часу залишилась традиція прикрашати будинки червоними прикрасами, а саме ліхтариками й запускати у небо красиві вогні – феєрверки.

Упродовж свята китайці ходять одне до одного в гості й обмінюються подарунками на вдачу. Крім того, кожна сім'я ретельно прибирає оселю, вважаючи, що таким чином вони очищують своє життя від невдач.

Завершують святкування Нового року Святом Ліхтарів, у яке всі сім'ї возз'єднуються за врочистою вечерею.