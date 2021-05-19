Коли українці святкуватимуть День вишиванки: дата події

День вишиванки – це свято одного із найкрасивіших символів укранського народу, це день гордості за власну культуру й власну Батьківщину. Традиційно, у це свято українці з шаною вдягають свої вишивані сорочки.

Не дарма кажуть, що вишиванка – це культурний код нації. У візерунках вишиванок зашифровані містичні символи і обереги, які споконвіку носили українці.

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День вишиванки: дата свята

Щорічно День вишиванки святкують третій четвер травня. У 2021 році подія випала на 20 травня. Це автентичне свято покликане популяризувати українську культуру і традиції. Вишита сорочка вважається одним з найбільш старовинних українських атрибутів.



День вишиванки: коли святкують свято

За орнаментом вишиванки можна не лише вивчити химерні малюнки, переплетення і їхню значущість, а й те, у якому регіону сорочку вишили. Майстрині з різних місцевостей по-своєму використовували техніки вишивки, однак особлива відмінність полягала саме в орнаментах. В кожній області можна прослідкувати свої, неповторні вишиванки.

Трішки з історії свята

Давні українці носили вишиванки як і на повсякдень, так і на великі свята. Вишиванка була вагомою частиною гардеробу жителів України. Історія вишивки має не одну тисячу років. Особливе ж значення набула в останні кілька століть. Переважно, вишивали дівчата. До весілля готували спеціальну скриню, в який роками збирали придане. Для весілля дівчина мала сама вишити сорочку і собі, і майбутньому чоловікові.



День вишиванки: техніки вишиття у різних регіонах України / Фото Pinterest

Вишиванки були популярними серед інтелігенції України. До прикладу, Іван Франко носив вишиванку щодня і зробив її своєю "фішкою", адже доповнював сорочку класичним костюмом. Письменник виніс цю традицію з батьківського дому і не зраджував їй упродовж усього життя.