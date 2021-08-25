В Україні здавна поважалась трійка свят – Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Зустрічаючи їх, люди вважали, що безтурботне літо пройшло і потрібно готуватися до холодної осені й праці на полях.

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Окрім врожаю, всі три Спаси присвячені певним християнським подіям, які в них відбувались. На Медовий Спас люди відзначають посвячення води Животворящим Хрестом, на Яблучний – Преображення Господнє, а на Горіховий – диво, коли Ісус витерся полотном й на ньому відбилось обличчя Спасителя. Пізніше ця нерукотворна ікона Христа мала здатність зцілювати найважчі хвороби.

Коли Горіховий Спас у 2021 році

За традицією, українські віряни святкують Горіховий Спас 29 серпня, що у 2021 році випало у неділю. Свято має декілька варіантів назв, до прикладу, Хлібний, Полотняний чи Холодний Спас. Одначе, найпоширенішою назвою в Україні все ж залишається Горіховий.



Коли Горіховий Спас 2021: дата / Фото Pixabay

У цю подію заведено відвідувати храм, де на святковій Службі Божій священники освячують хліб, спечений з першого врожаю, зерно та горішки.

Традиції Горіхового Спаса 2021

Так, як суворий Успенський піст до Горіхового Спаса завершується, у це свято завжди влаштовували багате застілля, а господині готували смачні страви з горіхами, до прикладу, запечені яблука, пироги й млинці. Також важливим атрибутом святкового столу була спеціально підготовлена горіхова настоянка.



Горіховий Спас в Україні: традиції / Фото Pexels

Хоч на християнські свята часто забороняється будь-яка робота й рукоділля, на Горіховий Спас навпаки заохочувалась праця. У цей день люди намагались плідно працювати й збирати врожай, аби мати вдома достаток увесь рік.