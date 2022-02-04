Коли у 2022 році українці святкуватимуть Пасху: дата великого свята

Великдень є найбільшим святом християнства. До цієї важливої події віряни готуються надзвичайно довго і ретельно. Кожного року люди вираховують, коли настане цей знаковий день, адже його дата є несталою.

Дата Пасхи непостійна і кожного року є змінною, адже залежить вона від співвідношення місячного й сонячного календарів. День, коли настане Великдень вираховують за допомогою спецiальної системи розрахунку, так званої пасхалiї.

Актуально Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні

У 2022 році християни східного обряду зустрічатимуть Великодень 24 квітня, у неділю. Святу передуватиме Великий піст, який розпочнеться 7 березня, а завершиться 23 квітня. До слова, віряни західного обряду святкуватимуть Пасху на тиждень швидше – 17 квітня.

Пасха в Україні

Воскресіння Господнє в Україні відзначають дуже врочисто. Перед святом віряни проходять обов'язковий 7-тижневий піст, під час якого очищують свої душу і тіло.



Коли у 2022 році святкують Пасху / Фото Pexels

У цей час люди утримуються від деяких продуктів харчування, алкоголю, а також гучних гулянь чи навіть прослуховування музики.

Проте, існує ще суворіший період посту – Страсний тиждень. Вважається, що кожен із днів цього тижня має своє сакральне значення, так як вони були останніми для Ісуса Христа на землі.

У саме свято люди відвідують Службу Божу, де священники проголошують особливі проповіді й потім освячують кошики вірян. У кошик прийнято класти паску, писанки, сир, масло, ковбаси, хрін та сіль.