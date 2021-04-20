Не я б'ю, верба б'є: коли Вербна неділя у 2021 році

Вербна неділя – свято входу Господнього в Єрусалим. Щороку християни радісно чекають цього дня, адже саме Вербною неділею традиційно завершується останній тиждень перед Страсною седмицею. Коли буде Вербна неділя у 2021 році шукайте у матеріалі.

Вербна неділя є надзвичайно важливим святом для усіх християн. У церквах цього дня проводять особливі Служби Божі, на яких священники читають Євангеліє і розповідають про в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Коли Месія заїхав у місто на віслюку, люди встелили йому шлях пальмовими гілками та вигукували "Осанна!", що в перекладі означає "врятуй".

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Вербна неділя 2021 в Україні: дата свята

Вербна неділя є святом із нестабільною датою, тож і відзначають його кожного року по-різному. Традиційно, Пальмову неділю або Вхід Господній у Єрусалим (так по-іншому називають свято) вшановують у шосту неділю Великого посту, рівно за тиждень до Христового Воскресіння. Цьогоріч українці відзначатимуть Вербну неділю 25 квітня.



Коли Вербна неділя / Фото Pixabay

Після того, як ми відсвяткуємо Вербну неділю, 26 квітня, у понеділок, починається Страсний тиждень, який триватиме до Великодня. Називається він так через те, що увесь тиждень віряни згадують шлях страждань і смерть Спасителя, аж до Його Воскресіння.

Так, як Вербна неділя вважається дуже шанованим святом, то і її святкування, і вказівки церкви, що не можна робити у цей день є особливими. Давні християни кинули під ноги Христові пальмові гілки у знак шани, а у тих країнах, де дерево пальми не росте – її замінником обрали вербу. Верба – це перша рослина, яка розквітає навесні й її вважають символом початку нового життя.



У 2021 році українці святкуватимуть Вербну неділю 25 квітня

Освячені "котики" верби не можна викидати, адже вони слугують оберегом родини й захищають сім'ю від хворіб і напастей. За рекомендацією служителів церкви, вербові гілочки треба заховати у куток кімнати, або ж поставити за іконою і не викидати з оселі впродовж 12 місяців, аж до наступного Великодня.

Також у давнину вірили, якщо з'їсти маленькі "котики" верби, то можна набратись добробуту, сили й отримати велике здоров'я. Жінки, які не могли мати дітей, на це свято теж вживали у їжу бруньки верби, аби змогти народити дітей.