Вербное воскресенье – праздник входа Господня в Иерусалим. Ежегодно христиане радостно ждут этого дня, ведь именно Вербным воскресеньем традиционно завершается последняя неделя перед Страстной седмицей. Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году ищите в материале.

Вербное воскресенье является чрезвычайно важным праздником для всех христиан. В церквях в этот день проводят особые богослужения, на которых священники читают Евангелие и рассказывают о въезде Иисуса Христа в Иерусалим. Когда Мессия заехал в город на осле, люди высыпали ему путь пальмовыми ветвями и выкрикивали "Осанна!", Что в переводе означает "спаси".

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Вербное воскресенье 2021 в Украине: дата праздника

Вербное воскресенье является праздником с нестабильной датой, поэтому и отмечают его ежегодно по-разному. Традиционно, Пальмовое воскресенье или Вход Господень в Иерусалим (так по-другому называют праздник) чествуют в шестое воскресенье Великого поста, ровно за неделю до Воскресения Христова. В этом году украинцы будут отмечать Вербное воскресенье 25 апреля.



Когда Вербное воскресенье / Фото Pixabay

После того, как мы отпразднуем Вербное воскресенье, 26 апреля, в понедельник, начинается Страстная неделя, которая продлится до Пасхи. Называется она так потому, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя, до Его Воскресения.

Так, как Вербное воскресенье считается очень уважаемым праздником, то и его празднования, и указания церкви, что нельзя делать в этот день, являются особыми. Древние христиане бросили под ноги Христу пальмовые ветви в знак уважения, а в тех странах, где дерево пальмы не растет – ее заменителем выбрали иву. Верба – это первое растение, которое цветет весной и считается символом начала новой жизни.



В 2021 году украинцы будут праздновать Вербное воскресенье 25 апреля

Освященные "котики" ивы нельзя выбрасывать, ведь они служат оберегом семьи и защищают семью от болезней и напастей. По рекомендации служителей церкви, ивовые веточки надо спрятать в угол комнаты, или же поставить за иконой и не выбрасывать из дома в течение 12 месяцев, до следующей Пасхи.

Также в древности верили, если съесть маленькие "котики" ивы, то можно набраться благосостояния, силы и получить больше здоровья. Женщины, которые не могли иметь детей, на этот праздник тоже употребляли в пищу почки ивы, чтобы суметь родить детей.