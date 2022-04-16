Православні християни відзначатимуть Лазареву суботу вже 16 квітня. Лазарева субота розпочинається у шостий тиждень Великого посту, який називають Вербним тижнем, оскільки 17 квітня віряни йдуть в церкву святити вербові гілочки.

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Навіть у такий важкий час, який зараз переживає вся Україна, нам варто вірити в диво. Лазарева субота встановлена саме на час чуда, яке здійснив Ісус Христос по дорозі до Єрусалиму.

Яке чудо сталося в Лазареву суботу

У передмісті Єрусалиму, Віфанії жили хороші приятелі Ісуса – християнин Лазар та його сестри Марфа та Марія. Господь дуже любив цю родину, тож часто навідувався до них в гості, вони ж завжди його приймали як найбажанішго та найдорожчого гостя.

За кілька днів до приходу Ісуса в передмістя Єрусалиму, сестри передали йому звістку про хворобу Лазаря. Вони надіялися, що Спаситель зможе допомогти їхньому брату здолати хворобу та чекали приїзду Ісуса. Дізнавшись про хворобу, Христос дуже засмутився і сказав: "Це хвороба не на смерть, а на Божу славу, щоб через неї прославився Син Божий". Він не зайшов у Віфанію, а на кілька днів залишився в іншому місті.

Лазар помер за 4 дні до приходу Ісуса у Віфанію. Христос відчув це і сказав своїм апостолам: "Помер Лазар. Треба до нього їхати!".

При в’їзді у Віфанію, Сина Божого зустріла одна із сестер Ларазя, яка була дуже засмучена тим, що Господь не приїхав і не допоміг її брату. Тоді Ісус сказав: "Твій брат воскресне!".

Разом з учнями Він наблизився до печери і наказав забрати камінь, який закривав вхід. Марфа – сестра Лазаря скрикнула, що брат її лежить там вже 4 дні і дуже смердить. Господь хотів показати всім своє чудо, тож попросив Марфу піти за сестрою Марією. Коли вони прийшли, Він сказав: "Лазаре, вставай!". Після слів Христа з печери вийшов зцілений Лазар.



Воскресіння Лазаря сталося за 8 днів перед Великоднем

Про воскресіння Лазаря написав один з чотирьох євангелістів – апостол Іоанн Богослов. За його словами, побачивши це чудо, багато людей увірували в те, що Христос – Син Божий.

Звістка про Боже чудо швидко розлетілася Іудеєю, тож коли Ісус на віслюку заїхав до Єрусалима, люди вклонялися йому, стелили пальмове листя до ніг і власний одяг.



Люди зустрічають Ісуса у Єрусалимі

Після воскресіння Лазаря первосвященники сказали вбити Ісуса. Згідно із Біблією, Лазар прожив ще 30 років, але через гоніння перебрався на Кіпр, де у сані єпископа проповідував християнську віру.

Свою Божу місію на землі Ісус Христос завершив двома величними актами – воскресінням Лазаря й тріумфальним в’їздом до Єрусалиму. Це для людей стало переконливим доказом Христового божества. Тож і нам зараз у важкий для України час не варто забувати про світле майбутнє, яке нас неодмінно чекає. Наша віра в Божу силу приведе нас до перемоги.

Що не можна їсти в Лазареву суботу

У Лазареву суботу люди дотримуються посту. У цей день не можна їсти рибу, однак дозволяється вживання рибної ікри.

Не можна вживати м’яса та молочних продуктів. У цей день вживайте бобові каші, овочеві салати.

Якщо захочете – можете випити трохи кагору (церковного вина). Від будь-якого іншого алкоголю треба відмовитися.



Господь воскресив померлого Лазаря

Що треба робити в Лазареву суботу

У цей день помоліться за всіх наших захисників, які боронять країну від ворожих окупантів.

Зверніться до Бога зі словами підтримки за всіх українських жінок та дітей, які змушені були покинути домівки та стати біженцями.

Не забудьте пом’янути в цей день всіх загиблих військових, які віддали життя за нашу перемогу та всіх цивільних, яких жортстоко закатували та вбили рашисти.

У молитві зверніться до Господа, щоб він зцілив багатьох постраждалих від війни, які перебувають у лікарнях.

У світлий день Лазаревого воскресіння попросіть Господа мирного неба над головою та швидкої перемоги.

Слідкуйте за своїми помислами в цей день. Вони мають бути світлими та чистими.

Що не можна робити в Лазареву суботу

Не варто в цей день лихословити та сваритися. Навіть, якщо ви у безпеці, зберігайте одне до одного лише любов та підтримку. В час війни не треба розпалювати конфлікти.

У цей день не можна нікому відмовляти в допомозі. Проявляйте свої найкращі якості та допомагайте всім, хто цього потребує. Підтримка одне одного в такий важкий час дуже необхідна.