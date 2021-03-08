Масляна 2021: цікаві традиції й звичаї, які приховує свято

Масляна є одним із найяскравіших та найвеселіших свят української культури. Вона вміщує у собі переплетення різних древніх обрядів, звичаїв та заборон. Якими є традиції Масляної, її дні і що в них не можна робити – читайте далі.

Свято Масляної передує Великому посту. Цей період часу відзначається великими гуляннями й веселощами. У 2021 році тиждень Масляної відзначатимуть з 8 березня по 14 березня.

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Що означає свято Масляної

Назва Масляної пояснюється тим, що у її тиждень заборонялось вживати м'ясо, а ось молочні продукти ще їсти дозволялось. У народі це свято асоціюється з радісними дійствами та смачними печеними млинцями, які готували за спеціальними рецептами. Колись вірили, що галасливі і гамірні заходи розбудять весну і проженуть холоди й морози.



Масляна традиції і звичаї

Існує багато версій, які стверджують, що Масляна є радше російським святом, аніж українським. Однак, треба враховувати те, що історія Масляної сягає язичницьких часів і зародилась вона у древніх слов'ян, жителів Київської Русі. Такий факт чітко наголошує на тому, що свято Масляної за правом належить саме українській культурі.

Найбільш яскравим звичаєм на Масляну є спалювання Зими. Під кінець Масляного тижня, у неділю, люди гуртуються навколо солом'яного опудала, прикрашеного барвистими стрічками, й підпалюють його. Люди радіють, що таким обрядом вони прогнали зиму і її морози геть. Навколо спаленої Зими водили хороводи й співали пісень, у яких возвеличували прихід весни. Популярними розвагами у це свято були кінні прогулянки, катання на санях і ковзанах.

Іншим відомим обрядом Масляної був "Колодій". Компанія одружених жінок збиралася у когось вдома, господині готували пишне застілля й обов'язково приносили поліно чи колодку. Дерево прикрашали стрічками і ходили з ним домівками неодружених хлопців чи дівчат. У такий спосіб жінки "осуджували" тих, хто не знайшов собі пари. Насправді, такий обряд сприймали як жарт і усім було весело.

Що не можна робити у дні Масляної

Кожен із днів Масляної має своє особливе значення і відрізняється від іншого. Для того, щоб гідно провести тиждень цього свята люди ретельно притримувались всіх правил і завжди зважали на заборони Масляного тижня.

Перший день – Зустріч

Перший день свята був надзвичайно важливим, адже у нього люди зустрічали Масляну. На Зустріч треба було обов'язково прибрати оселю, адже вважалось, що бруд ніколи не піде з дому й принесе багато нещасть господарям. Також, суворо заборонялось вживати алкоголь.

Другий день – Загравання

Традиційно, на Загравання влаштовувались "оглядини". Гурти хлопців і дівчат, які не мали пар, зустрічались у певному місці й знайомились між собою. Вважали, що на Масляну вони зможуть віднайти своє кохання. Тож, цього дня незаміжнім дівчатам і неодруженим хлопцям не можна самотньо сидіти вдома.

Третій день – Ласунка

На Ласунку господині готували багато смачних страв й запрошували всіх до себе у гості. Вірили, що на гостину не можна було приходити із пустими руками. Інакше, можна було накликати на себе злидні і хвороби.

Четвертий день – Розгуляй

Цього дня усі масові гуляння повинні були тривати аж до світанку. Людям заборонялось сумувати, плакати й думати про погане. А також, не можна було відмовляти у допомозі.



Традиції Масляної на кожен день

П'ятий день – Тещині вечірки

Цей день носить таку особливу назву через те, що зять у п'ятницю повинен був запросити тещу додому і мав пригостити її млинцями. На Тещині вечірки заборонялись всі сварки й конфлікти.

Шостий день – Посиденьки зовиці

У передостанній день Масляної тепер вже невістка мала закликати рідню її чоловіка у гості. Вона мала подарувати щось зовиці, тобто сестрі чоловіка. Традиційним красивим подарунком вважалась хустина. На Посиденьки зовиці не дозволялось перебувати у сумному настрої.

Сьомий день – Прощена неділя

На Прощену неділю заборонялось тримати зло на людей, які вам "насолили". Необхідно було пробачити всі образи й відпустити увесь негатив.

Що їдять на Масляну

Млинці – своєрідна "візитна картка" Масляної. Їх готують і за класичними рецептами – з м'ясом й сиром, і за сучасними – з лососем, шпинатом й сиром маскарпоне. Також популярними стравами на столі є рибні пироги, вареники з сиром, печені яблука з горіхами й медом і різноманітні солодощі.



Що їдять на Масляну 2021​

Традиційно, у складі страв на Масляну повинні бути присутніми молочні продукти – сир, масло, молоко, а також яйця. Здебільшого саме з цих компонентів господині й робили смачні наїдки.