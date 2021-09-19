Михайлове диво-2021: що не варто робити у церковне свято

Віряни святкують Михайлове диво щорічно 19 вересня. Окрім вшанування постаті великого Архангела Михаїла, сьогодні згадують й про важливість надії у житті вірян, адже саме надія і віра у Господню силу стали причиною святкування цього особливого дня.

В українській християнській культурі Архангел Михаїл вважається одним із найшанованіших святих. У народі Михаїла називають "боронителем неба" та "небесним командиром". До слова, Архистратиг є покровителем столиці України – Києва, й саме його зображено на київському гербі.

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Михайлове чудо-2021: історія свята

Згідно з переказами, християнин Архип мав доньку, яка одного разу важко занедужала. Бажаючи врятувати дитину, чоловік привів дівчинку до джерела, яке було неподалік від античного міста Ієраполя. Коли Архипова донька вмилась водою, то дивом зцілилася. На честь такого вдячний батько вирішив збудувати церкву й присвятив її Архангелу Михаїлу.



Історія свята Михайлове чудо 2021

Проте місцевим ідолопоклонникам не сподобалася ідея зі спорудженням храму біля джерела, тож вони вирішили знищити святе місце. Язичники об'єднали дві гірські річки і хотіли направити потік води прямісінько на храм. Тоді Архип почав молитися Михаїлу і Архангел з'явився на землю. Він вдарив мечем по горі, утворивши в ній ущелини і відвів воду.

Служителі церков часто згадують цю історію, як приклад сильної віри і спасіння. Архип поклався на Господні сили й через це Бог захистив його і споруджений храм.

Що не можна робити на Михайлове чудо-2021