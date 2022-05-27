Останній дзвінок в українських школах: картинки-привітання

Сьогодні, 27 травня, Україна відзначає завершення навчального року у школах. Проте традиційних лінійок та прощальних вальсів не буде, адже Україна вже 3 місяці як бореться з Росією за свої землі.

З початку травня 14 областей України навчаються дистанційно, у 4 областях навчання проходить частково дистанційно та очно, ще у 7 – частково дистанційно або навчальний процес зовсім зупинений. Як повідомляв міністр освіти Сергій Шкарлет, понад сотню українських шкіл знищили російські окупанти.

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Останній дзвоник у школах України має прозвучати 27 травня 2022 року, проте дату закінчення навчання кожна школа встановлює самостійно. Дехто встигне це зробити до 1 червня, а хтось відроблятиме уроки ще на початку літа. Щодо святкових заходів, то лінійки з нагоди останнього дзвінка теж деякі школи можуть проводити за власним бажанням – там, де це безпечно.

На жаль, жертвами російського вторгнення в Україну стали 240 дітей. Хтось з них міг закінчити школу цьогоріч, а хтось взагалі не встиг дізнатись, що таке школа та однокласники. Тому цьогорічний останній дзвінок є надзвичайно сумним і трагічним для багатьох українських родин.

Картинки-привітання

Аби підтримати своїх колег, учнів, вчителів пропонуємо вам кілька приємних картинок, які ви можете їм надіслати. Ми віримо, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня цього року у мирних та спокійних умовах, а Україна зможе вигнати з нашої землі усіх загарбників.



Останній дзвінок 2022: картинки-привітання / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок: коли відзначають у 2022 році / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2022: картинки-привітання / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок: привітання для вчителів та учнів / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2022 / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2022: картинки-привітання / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2022: як привітати вчителя / Фото з відкритих джерел



Останній дзвінок 2022 / Фото з відкритих джерел