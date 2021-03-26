Свято Песах: що відомо про дату, історію та вихідні так званої єврейської Пасхи

Песах є одним із найбільших й найшанованіших свят в іудаїзмі. Єврейський народ дуже радіє цій великій події і відзначає її цілих 7 днів. Однак, сама історія свята не є такою радісною, адже воно встановлене на честь виходу євреїв з Єгипту, які багато років страждали там від рабства. Якою є дата Песаху у 2021 році, коли вихідні, встановлені в честь нього в Ізраїлі та детальна історія читайте далі.

Назва свята Песах у перекладі з івриту означає – той, що пройшов повз. У дні Песаха іудеї відзначають звільнення від рабства – як фізичного, так і духовного. Саме свято триває тиждень, але підготовка до нього починається зазвичай ще задовго до його настання.

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Песах 2021: дата свята

Дата свята Песаху визначається згідно до єврейського місячно-сонячного календаря й святкують його зазвичай у середині весни. У 2021 році Песах почнуть відзначати після заходу сонця, у суботу 27 березня, а закінчать у неділю 4 квітня.



У 2021 році Песах святкують з 27 березня по 4 квітня

За традицією Песах святкується впродовж семи днів в Ізраїлі. А ось у діаспор, що проживають за межами країни, це свято триває вісім днів. Спеціально до цієї визначної події виділили вихідні, аби іудеї змогли вшанувати всі свої традиції і гарно відзначити свято. На Песах-2021 у Ізраїлі встановили лиш один вихідний – це перший день свята, 28 березня. Всі інші дні вважаються робочими.

Історія свята Песах

Згідно до переказів, свято отримало свою назву на згадку після того, як смерть проходила повз будинки іудеїв, вбиваючи тільки єгипетських первістків. Для того, щоб вона змогла відрізнити єврейські будинки від єгипетських, кожній єврейській сім'ї було велено принести в жертву ягня, а його кров'ю помазати двері.



Свято Песах: історія

Тоді після смерті всіх єгипетських первістків фараон дозволив євреям залишити Єгипет. Песах – це свято весни, який символізує своботу й пробудження. Відтоді, як Бог звільнив євреїв від рабства, вони почали приносити йому жертви. Іудеї обирали зі стада маленького й здорового ягня й спалювали його, читаючи молитви. Вважалось, що це своєрідна подяка Господу й прохання до нього й надалі бути милостивим до єврейського народу.

В основі Песаха лежить й ще одне архаїчне свято – період перших жнив (збір врожаю ячменю), коли знищувався старий хліб і з прісного тіста випікався новий – маца. Саме мацу – прісні коржики, євреї споживають у дні Песаха. Упродовж усіх днів свята заборонено вживати продукти з тіста чи із зернових, які отримані у результаті закваски чи бродіння, вживати алкогольні напої на основі дріжджів чи содові лікери.



Песах і Пасха: відмінності

Часто люди називають Песах єврейською Пасхою, однак це свято нічого спільного з Пасхою не має. Християнська Пасха присвячена чуду воскресіння Ісуса Христа, а у Песах відзначають звільнення іудеїв від рабства і виведення їх з Єгипту.

Що їдять на Песах

Святкова вечеря, яку їдять на початку Песаха називається седер. У перекладі седер означає "порядок". За традиціями, після заходу сонця родина збирається за столом й читає молитви й книгу Агада. Важливо, аби всі члени сім'ї були присутні на седері, адже ця вечеря символізує єдність єврейського народу, який перебував у пустелі, коли вийшов з Єгипту.



Що їдять на Песах 2021

На столі присутні традиційні страви Песаху й кожна з них має своє особливе значення: марор, тобто гірка зелень, що нагадує гіркоту єврейського рабства у Єгипті, харосет – салат з тертих яблук з додаванням горіхів – означає цеглу, за допомогою якої раби-євреї будували в Єгипті будинки для своїх господарів, варені яйця – символ життя і звичайно маца. Також на вечерю подають шматок смаженої баранини, яку не їдять, адже вважають, що це символ жертвоприношення у Єгипті.