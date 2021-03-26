Песах является одним из самых больших и почитаемых праздников в иудаизме. Еврейский народ очень радуется этому великому событию и отмечает его целых 7 дней. Однако, сама история праздника не является такой радостной, ведь он установлен в честь Исхода евреев из Египта, которые много лет страдали там от рабства. Какова дата Песаха в 2021 году, когда выходные Израиле и их история читайте дальше

Название праздника Песах в переводе с иврита означает – тот, что прошел мимо. В дни Песаха иудеи отмечают освобождение от рабства – как физического, так и духовного. Сам праздник длится неделю, но подготовка к нему начинается обычно еще задолго до его наступления.

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Песах 2021: дата праздника

Дата праздника Песаха определяется согласно еврейскому лунно-солнечному календарю и празднуют его обычно в середине весны. В 2021 году Песах начнут отмечать после захода солнца, в субботу 27 марта, а закончат в воскресенье 4 апреля.



В 2021 году Песах празднуют с 27 марта по 4 апреля

По традиции Песах празднуется в течение семи дней в Израиле. А вот у диаспор, проживающих за пределами страны, этот праздник длится восемь дней. Специально к этому знаменательному событию выделили выходные, чтобы иудеи смогли почтить все свои традиции и хорошо отметить праздник. На Песах-2021 в Израиле установили лишь один выходной – это первый день праздника, 28 марта. Все остальные дни считаются рабочими.

История праздника Песах

Согласно преданиям, праздник получил свое название в память после того, как смерть проходила мимо домов иудеев, убивая только египетских первенцев. Для того чтобы она смогла отличить еврейские дома от египетских, каждой еврейской семье было велено принести в жертву ягненка, а его кровью помазать дверь.



Праздник Песах: история

Тогда после смерти всех египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет. Песах – это праздник весны, который символизирует свободу и пробуждение. С тех пор как Бог освободил евреев от рабства, они начали приносить ему жертвы. Иудеи выбирали из стада маленького и здорового ягненка и сжигали его, читая молитвы. Считалось, что это своеобразная благодарность Господу и просьба к нему и впредь быть милостивым к еврейскому народу.

В основе Песаха лежит и еще один архаичный праздник – период первой жатвы (сбор урожая ячменя), когда уничтожался старый хлеб и из пресного теста выпекался новый – маца. Именно мацу – пресные лепешки, евреи потребляют в дни Песаха. На протяжении всех дней праздника запрещено употреблять продукты из теста или из зерновых, которые получены в результате закваски или брожения, употреблять алкогольные напитки на основе дрожжей или содовые ликеры.



Песах и Пасха: различия

Часто люди называют Песах еврейской Пасхой, однако этот праздник ничего общего с Пасхой не имеет. Христианская Пасха посвящена чуду воскресения Иисуса Христа, а в Песах отмечают освобождение иудеев от рабства и выведение их из Египта.

Что едят на Песах

Праздничный ужин, который едят в начале Песаха называется седер. В переводе седер означает "порядок". По традициям, после захода солнца семья собирается за столом и читает молитвы и книгу Агада. Важно, чтобы все члены семьи присутствовали на седере, ведь этот ужин символизирует единство еврейского народа, который находился в пустыне, когда вышел из Египта.



Что едят на Песах 2021

На столе присутствуют традиционные блюда Песаха и каждое из них имеет свое особое значение: марор, это горькая зелень напоминает о горечи еврейского рабства в Египте, харосет – салат из тертых яблок с добавлением орехов – означает кирпич, с помощью которой рабы-евреи строили в Египте дома для своих хозяев, вареные яйца – символ жизни и конечно маца. Также на ужин подают кусок жареной баранины, которую не едят, ведь считают, что это символ жертвоприношения в Египте.