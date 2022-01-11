Сієм, сієм, посіваєм: веселі посівалки для дітей українською мовою

Гарну традицію засівання в Україні вшановують 14 січня, тобто на Старий Новий рік або ж на Василія. У цей час хлопчаки ходять домівками й засівають господарям пшеницею, аби в їхньому домі завжди панували достаток і радість.

Колись вірили, що у день Старого Нового року першим в дім має зайти саме хлопчик. Люди вважали, що так до їхньої оселі увійдуть добро, злагода і вдача, тож юних засівальників чекали по-особливому. Для того, щоб подарувати господарям радість, хлопці щедро всипали їхню хату зерном й під час цього співали засівалок.

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Гарні посівалки-2022 для дітей

Сію, сію, посіваю.

З Новим роком Вас вітаю.

Хай завжди Вам щастя ллється,

Хай добро в сім'ї ведеться,

Хай здоров’я з Вами буде,

Хай Вас друзі не забудуть.

Хай кутя була багата,

Щоб весело і щасливо

провели Йорданські Свята.

І не забудь додати вкінці:

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми оченятами весь світ обнімає:

І Вашу родину, і Вашу хатину.

І всю Україну. Христос ся Рождає!

***

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю!

Зичу щастя, гаразди,

Щоб не було в вас біди!

Ані вітру на загаті,

Ані сварки в вашій хаті!

Щоби каші все готові

Їли діти все здорові!

Щоби вам була з них втіха,

А на мені – грошей півміха!

Сійся, родися

Жито-пшениця,

Та всяка пашниця!

Знизу коріниста,

Зверху колосиста,

А полі – мед з житом,

А у домі – все з добром!

Христос ся рождає!



Гарні посівалки-2022 для хлопчиків | Фото Pinterest

***

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

Сієм зерном ваговитим

Добрим людям працьовитим,

Не з сівалок, а з долоні,

По долівці, по ослоні,

Посіваєм в кожній хаті,

Будьте радісні, багаті.

Сієм густо, перехрестям

На добробут людям чесним.

Промовляєм з кожним кроком,

З новим щастям, з Новим роком!

***

Сію, сію, засіваю!..

На добро я уповаю!

Ось пшеничка і пшоно,

Щоб кохання тут цвіло!

Ось горох і чечевиця,

Щоб всміхались ваші лиця.

Гречки, ячки вам і рису,

Рік Новий щоб не барився,

А приніс у вашу хату

Все, що можна лиш бажати!

С. Крупчан

***

На щастя, на здров'я,

На Новий рік,

Аби вам родило

Краще, ніж торік:

Жито, пшениця,

Всяка паляниця,

Коноплі — по стелю,

А льон — по коліна.

Аби в вас, хрещених,

Голова не боліла.

Будьте здорові!

***