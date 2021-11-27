Різдвяний піст 2021-2022: календар харчування на кожен день
Джерело:24 канал
Вже 28 листопада віряни зустрічають Різдвяний піст, який триватиме 40 днів, аж до Різдва Христового. Цей піст є одним із найдовших і він має свої правила, яких церква настійливо закликає дотримуватись.
Піст – це завжди час певного переосмислення, обдумування свого життя, своїх принципів і проступків. Для того, щоб не відволікатись на земні справи, а сконцентруватись на своєму духовному світі, у піст люди відмовляються від їжі, прослуховуванні музики чи від веселощів.
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Якщо ви вирішили постити цьогоріч, то варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі та тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю.
Різдвяний піст 2020: календар харчування на кожен день
За традицією, у Різдвяний піст люди утримуються від вживання м'яса, яєць, молочних продуктів і у деякі дні навіть від риби.
28 листопада – неділя
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
29 листопада – понеділок
Дозволяється їсти гарячу їжу, однак без масла.
30 листопада – вівторок
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
1 грудня – середа
Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.
2 грудня – четвер
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
3 грудня – п'ятниця
Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.
4 грудня – субота
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.
5 грудня – неділя
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
6 грудня – понеділок
Можна їсти гарячу їжу, однак заборонено давати у неї масло чи олію.
7 грудня – вівторок
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
8 грудня – середа
У цей день можна вживати лише сиру їжу рослинного походження.
9 грудня – четвер
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
10 грудня – п'ятниця
Сухоїдіння.
11 грудня – субота
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.
12 грудня – неділя
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
13 грудня – понеділок
Гаряча їжа, без масла й олії.
14 грудня – вівторок
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.
15 грудня – середа
Сухоїдіння.
16 грудня – четвер
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.
Різдвяний піст 2021-2022: меню на кожен день / Фото Pixabay
17 грудня – п'ятниця
Сухоїдіння.
18 грудня – субота
Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.
19 грудня – неділя
Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.
20 грудня – понеділок
Можна їсти гарячу їжу, але без олії і масла.
21 грудня – вівторок
Можна їсти гарячу їжу з додаванням масла.
22 грудня – середа
Сухоїдіння.
23 грудня – четвер
Можна їсти гарячу їжу з маслом.
24 грудня – п'ятниця
Сухоїдіння.
25 грудня – субота
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.
26 грудня – неділя
Можна вживати гарячу їжу, з додаванням масла, а також рибу і вино.
27 грудня – понеділок
Гаряча їжа без масла.
28 грудня – вівторок
Можна їсти гарячу їжу з маслом чи олією.
29 грудня – середа
Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.
30 грудня – четвер
Дозволяється гаряча їжа з маслом.
31 грудня – п'ятниця
Сухоїдіння.
1 січня – субота
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.
2 січня – неділя
Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом.
3 січня – понеділок
Дозволяється їсти лише сиру їжу рослинного походження.
4 січня – вівторок
Можна їсти гарячу їжу, однак без масла чи олії.
5 січня – середа
Сухоїдіння.
6 січня – четвер
Найстрогіший день посту. У нього взагалі варто відмовитись від їжі.
7 січня – п'ятниця (Різдво)
Посту немає.
Що можна їсти під час Різдвяного посту
Різдвяний піст є не найсуворішим зі всіх постів у році. Зі свого раціону віряни виключають молочні продукти, яйця та м'ясо, але в окремі дні їм дозволяється вживати вино та рибу.
Що можна їсти у Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pexels
У багатьох може складатись асоціація, що піст – це абсолютна відмова від нормальної їжі і перехід до несмачних і пісних страв. Проте, це не так. У цей період християнам дозволені будь-які овочі та фрукти, каші, гриби, бобові, горіхи та мед . Українська гастрокультура налічує безліч рецептів ситних наїдків, які можна зготувати із цих продуктів.
Кому не можна постити у Різдвяний піст 2021-2022
Дотримуватися суворого 40-денного посту не можна жінкам, які вигодовують немовлят, вагітним жінкам, дітям до 12 років й людям, які мають серйозні недуги. Якщо ви перенесли якісь хірургічні втручання чи у майбутньому мусите їх зробити – постити також не можна.
Кому не можна постити на Різдвяний піст / Фото Pexels
Лікарі не рекомендують вдаватися до посту особам літнього віку, що страждають остеопорозом. Також від посту можуть утриматися студенти та школярі в період великого розумового та психологічного навантаження.
Якщо ви підпадаєте під ці категорії, але хотіли постити – не треба розчаровуватись. Піст, це перш за все стан, душі. Тож, долучитись до цієї давньої традиції можна не лише відмовою від м'яса, до прикладу, а й щирою і палкою молитвою чи добрими вчинками.