Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день
Источник:24 канал
Уже 28 ноября верующие встречают Рождественский пост, который продлится 40 дней, вплоть до Рождества Христова. Этот пост является одним из самых длинных, и он имеет свои правила, которые церковь настоятельно призывает соблюдать.
Пост – это всегда время определенного переосмысления, обдумывания своей жизни, своих принципов и проступков. Для того чтобы не отвлекаться на земные дела, а сконцентрироваться на своем духовном мире, в пост люди отказываются от еды, прослушивания музыки или от веселья.
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Если вы решили поститься в этом году, то стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью.
Рождественский пост 2020: календарь питания на каждый день
По традиции, в Рождественский пост люди воздерживаются от употребления мяса, яиц, молочных продуктов и в некоторые дни даже от рыбы.
28 ноября – воскресенье
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
29 ноября – понедельник
Разрешается есть горячую пищу, однако без масла.
30 ноября – вторник
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
1 декабря – среда
Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
2 декабря – четверг
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
3 декабря – пятница
Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
4 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
5 декабря – воскресенье
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
6 декабря – понедельник
Можно есть горячую пищу, однако запрещено давать в нее масло или олию.
7 декабря – вторник
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
8 декабря – среда
В этот день можно употреблять только сырую пищу растительного происхождения.
9 декабря – четверг
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
10 декабря – пятница
Сухоядение.
11 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
12 декабря – воскресенье
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
13 декабря – понедельник
Горячая пища без масла и растительного масла.
14 декабря – вторник
Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.
15 декабря – среда
Сухоядение.
16 декабря – четверг
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
Рождественский пост 2021-2022: меню на каждый день / Фото Pixabay
17 декабря – пятница
Сухоядение.
18 декабря – суббота
Разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино.
19 декабря – воскресенье
Разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино.
20 декабря – понедельник
Можно есть горячую пищу, но без масла и растительного масла.
21 декабря – вторник
Можно есть горячую пищу с добавлением масла.
22 декабря – среда
Сухоядение.
23 декабря – четверг
Можно есть горячую пищу с маслом.
24 декабря – пятница
Сухоядение.
25 декабря – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
26 декабря – воскресенье
Можно употреблять горячую пищу с добавлением масла, а также рыбу и вино.
27 декабря – понедельник
Горячая пища без масла.
28 декабря – вторник
Можно есть горячую пищу с маслом.
29 декабря – среда
Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.
30 декабря – четверг
Разрешается горячая пища с маслом.
31 декабря – пятница
Сухоядение.
1 января – суббота
Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.
2 января – воскресенье
Разрешается есть горячую пищу с маслом.
3 января – понедельник
Разрешается есть только сырую пищу растительного происхождения.
4 января – вторник
Можно есть горячую пищу, однако без масла или растительного масла.
5 января – среда
Сухоядение.
6 января – четверг
Самый строгий день поста. В него вообще стоит отказаться от еды.
7 января – пятница (Рождество)
Поста нет.
Что можно есть во время Рождественского поста
Рождественский пост является не самым строгим из всех постов в году. Из своего рациона верующие исключают молочные продукты, яйца и мясо, но в отдельные дни им разрешается употреблять вино и рыбу.
Что можно есть в Рождественский пост 2021-2022 / Фото Pexels
У многих может быть ассоциация, что пост – это полный отказ от нормальной пищи и переход к невкусным и постным блюдам. Однако это не так. В этот период христианам разрешены любые овощи и фрукты, каши, грибы, бобовые, орехи и мед. Украинская гастрокультура насчитывает множество рецептов сытных блюд, которые можно приготовить из этих продуктов.
Кому нельзя поститься в Рождественский пост 2021-2022
Придерживаться строгого 40-дневного поста нельзя женщинам, которые вскармливают новорожденных, беременным женщинам, детям до 12 лет и людям, которые имеют серьезные недуги. Если Вы перенесли какие-то хирургические вмешательства или в будущем должны их сделать – поститься также нельзя.
Кому нельзя поститься на Рождественский пост / Фото Pexels
Врачи не рекомендуют прибегать к посту лицам пожилого возраста, страдающим остеопорозом. Также от поста могут воздержаться студенты и школьники в период большой умственной и психологической нагрузки.
Если вы подпадаете под эти категории, но хотели поститься – не надо разочаровываться. Пост, это прежде всего состояние души. Поэтому, приобщиться к этой древней традиции можно не только отказом от мяса, к примеру, но и искренней и пылкой молитвой или добрыми поступками.