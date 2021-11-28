Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період

Різдвяний піст є одним із чотирьох найтриваліших постів у році. Іноді його називають "Пилипівкою", адже починається він 28 листопада, після дня пам'яті святого Пилипа –наймолодшого учня Христа зі всіх святих апостолів,

Різдвяний піст створений для того, щоб кожен вірянин зміг переглянути своє бачення на світ, на свою віру й узагалі на себе. До Різдва Христового християни мають пригадати усі свої погані сторони, гріхи й недобрі вчинки, які вони здійснювали, для того, щоб очиститись від них і відпустити.

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Що не можна робити у Різдвяний піст 2021-2022

Найперша заборона Різдвяного посту стосується їжі. Весь цей час ті віряни, які можуть постити, повинні відмовитись від м'яса, яєць і молочних продуктів.

Забороняється міцний алкоголь. Лише під час деяких свят, які випадатимуть у Різдвяному пості можна буде випити трішки вина. У певні дні тижня їжа має бути термічно не обробленою, тож зважайте і на це.



Що можна і не можна робити у Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pixabay

Утримуйтесь від спокус і не грішіть. Якщо формально ви дотримуєтесь посту, але лихословите, конфліктуєте з іншими й кричите, то всі ваші старання стати на істинний шлях будуть марними.

Згідно з церковними правилами, під час Різдвяного посту не можна вінчатися. Якщо немає великої потреби, краще не хрестіть дітей в церкві й не одружуйтесь.

Також у період посту заборонені будь-які гучні вечірки й гуляння, адже вони відволікатимуть вас від духовного очищення й можуть навпаки притягнути безліч спокус. Намагайтесь слухати менше музики і не танцюйте.

Що можна робити у Різдвяний піст

Різдвяний піст – це прекрасна нагода для пізнання головних християнських цінностей. Для того, щоб розвинути у собі усвідомленого християнина, читайте багато літератури й вивчайте праці видатних релігійних діячів.



Що можна робити на Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pexels

Відвідуйте у цей період храм й моліться за спасіння вашої душі і душ рідних вам людей. Кожного разу на Службі Божій дякуйте за все, що дав і дає вам Господь.

Не забувайте чинити іншим добро – не для "галочки" у списку, а для тепла й радості у своїй душі. Навіть найменша допомога іншій людині, яка зараз перебуває у складній ситуації, втішить і вас, і її.