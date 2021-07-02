Именины 2 июля празднуют Иван и Зосим.

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Приметы 2 июля

  • Пчелы гудят 2 июля – будет хороший урожай.
  • На Зосима пчелы суетятся и летают стаями – скоро ожидайте ливней.
  • Кучевые облака пролились дождем в первой половине дня – ждите непогоды.
  • К вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.

Что нельзя делать 2 июля

  • На Зосима лучше не употребляйте алкоголь.
  • 2 июля не держите зла на людей. Что бы они вам не сделали – мудро будет отпустить весь негатив. Помните, что в жизни действует правило бумеранга.
  • Не ругайтесь.