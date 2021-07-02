Іменини 2 липня святкують Іван та Зосим.

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Прикмети 2 липня

  • Бджоли гудуть 2 липня – буде гарний урожай.
  • На Зосима бджоли метушаться і літають зграями – скоро очікуйте зливи.
  • Купчасті хмари пролилися дощем в першій половині дня – чекайте негоди.
  • До вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Що не можна робити 2 липня

  • На Зосима краще не вживайте алкоголь.
  • 2 липня не тримайте зла на людей. Хай би що вони вам зробили – наймудрішим буде відпустити весь негатив. Пам'ятайте, що в житті діє правило бумерангу.
  • Не лайтесь.