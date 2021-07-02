2 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
2 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
2 июля 2021 года христиане отмечают день святого Зосима. Наши предки считали его покровителем пчел и верили, что Зосим "наливает" цветы медом. Также думали, если поставить образ святого возле колодца, то вода в нем станет целебной.
Именины 2 июля празднуют Иван и Зосим.
Читайте Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для всех знаков Зодиака
Приметы 2 июля
- Пчелы гудят 2 июля – будет хороший урожай.
- На Зосима пчелы суетятся и летают стаями – скоро ожидайте ливней.
- Кучевые облака пролились дождем в первой половине дня – ждите непогоды.
- К вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.
Что нельзя делать 2 июля
- На Зосима лучше не употребляйте алкоголь.
- 2 июля не держите зла на людей. Что бы они вам не сделали – мудро будет отпустить весь негатив. Помните, что в жизни действует правило бумеранга.
- Не ругайтесь.