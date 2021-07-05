День Ангела 5 июля празднует Геннадий.
Читайте Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака
Приметы 5 июля
- 5 июля идет дождь – на следующий день будет хорошая погода.
- Луна ярко мерцает на вечернем небе – примета того, что удастся собрать богатый урожай.
- Солнце ярко светит 5 июля – скоро может подняться ветер.
Что нельзя делать 5 июля
- Не покупайте сегодня новых вещей.
- Не ссорьтесь с родителями сегодня.
- Если у вас 5 июля попросят помощи, то нельзя отказать этому человеку.
- 5 июля не осуждайте себя за поступки, совершенные в прошлом. Это ваш опыт, который уже за спиной, поэтому не стоит волноваться или ругать себя за это.