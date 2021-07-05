День Ангела 5 липня святкує Геннадій.
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Прикмети 5 липня
- 5 липня дощить – на наступний день буде гарна погода.
- Місяць яскраво мерехтить на вечірньому небі – прикмета того, що вдасться зібрати багатий урожай.
- Сонце яскраво світить 5 липня – скоро може здійнятись вітер.
Що не можна робити 5 липня
- Не купуйте сьогодні нових речей.
- Не сваріться з батьками сьогодні.
- Якщо у вас 5 липня попросять допомоги, то не можна відмовити цій людині.
- 5 липня не засуджуйте себе за вчинки, зроблені в минулому. Це ваш досвід, який вже за спиною, тож не варто хвилюватись чи сварити себе за це.