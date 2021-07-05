5 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

5 июля 2021 , 08:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

5 июля 2021 года отмечают праздник святого Евсея. Святой был епископом Самосатским, который жил в IV веке и прославился как защитник сторонников православной веры.

День Ангела 5 июля празднует Геннадий.

Читайте Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Приметы 5 июля

  • 5 июля идет дождь – на следующий день будет хорошая погода.
  • Луна ярко мерцает на вечернем небе – примета того, что удастся собрать богатый урожай.
  • Солнце ярко светит 5 июля – скоро может подняться ветер.

Что нельзя делать 5 июля

  • Не покупайте сегодня новых вещей.
  • Не ссорьтесь с родителями сегодня.
  • Если у вас 5 июля попросят помощи, то нельзя отказать этому человеку.
  • 5 июля не осуждайте себя за поступки, совершенные в прошлом. Это ваш опыт, который уже за спиной, поэтому не стоит волноваться или ругать себя за это.
Автор: Квітослава Туз