День Ангела 7 июля отмечает Иван.

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Приметы 7 июля

  • На рассвете на Ивана Купала большая роса – будет хороший урожай огурцов.
  • Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов.
  • Если рожь на Ивана Купала заколосилась – это плохой знак.
  • Считали, если в этот день будет идти дождь, то через пять дней будет солнечная погода.

Что нельзя делать 7 июля

  • На Ивана Купала избегали мест, где можно было встретить змею, ведь считали, что она может принести в дом несчастье.
  • Не конфликтует ни с кем сегодня.
  • Наши предки считали, что в этот день нельзя купаться в водоемах.