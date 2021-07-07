День Ангела 7 липня відзначає Іван.

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Прикмети 7 липня

  • Вдосвіта на Івана Купала велика роса – буде хороший урожай огірків.
  • Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів.
  • Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.
  • Вважали, якщо у цей день падатиме дощ, то через п'ять днів буде сонячна погода.

Що не можна робити 7 липня

  • На Івана Купала уникали місць, де можна було зустріти змію, адже вважали, що вона може принести у дім нещастя.
  • Не конфліктуйте ні з ким сьогодні.
  • Наші предки вважали, що у цей день не можна купатись у водоймах.