День Ангела 7 липня відзначає Іван.
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Прикмети 7 липня
- Вдосвіта на Івана Купала велика роса – буде хороший урожай огірків.
- Багато зірок в ніч на Івана Купала – буде багато грибів.
- Якщо жито на Івана Купала не заколосилося – це поганий знак.
- Вважали, якщо у цей день падатиме дощ, то через п'ять днів буде сонячна погода.
Що не можна робити 7 липня
- На Івана Купала уникали місць, де можна було зустріти змію, адже вважали, що вона може принести у дім нещастя.
- Не конфліктуйте ні з ким сьогодні.
- Наші предки вважали, що у цей день не можна купатись у водоймах.