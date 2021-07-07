7 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать

08:30

7 июля отмечают один из самых таинственных праздников – Ивана Купала. По славянским верованиям – это праздник воды и солнца. Верили, что день Ивана Купала наделен особенно сильной энергетикой. Что нельзя делать 7 июля читайте дальше.