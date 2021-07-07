7 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
7 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
7 июля отмечают один из самых таинственных праздников – Ивана Купала. По славянским верованиям – это праздник воды и солнца. Верили, что день Ивана Купала наделен особенно сильной энергетикой. Что нельзя делать 7 июля читайте дальше.
День Ангела 7 июля отмечает Иван.
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Приметы 7 июля
- На рассвете на Ивана Купала большая роса – будет хороший урожай огурцов.
- Много звезд в ночь на Ивана Купала – будет много грибов.
- Если рожь на Ивана Купала заколосилась – это плохой знак.
- Считали, если в этот день будет идти дождь, то через пять дней будет солнечная погода.
Что нельзя делать 7 июля
- На Ивана Купала избегали мест, где можно было встретить змею, ведь считали, что она может принести в дом несчастье.
- Не конфликтует ни с кем сегодня.
- Наши предки считали, что в этот день нельзя купаться в водоемах.