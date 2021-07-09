День Ангела 9 июля празднуют: Давид и Вероника.
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Приметы 9 июля
- Засуха 9 июля – до осени грибов не будет.
- Если мыши и свиньи 9 июля начинают есть сено – ждите плохого покоса.
- Солнечный день на Давида – хорошая погода продержится вплоть до осени.
Что нельзя делать 9 июля
- Сегодня любой ситуации старайтесь решить мирным путем, старайтесь ни с кем не ссориться.
- Не откладывайте дела на потом. 9 июля благоприятный день, чтобы выполнить все то, что вы запланировали ранее.
- Не ссорьтесь.