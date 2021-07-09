День Ангела 9 липня святкують: Давид та Вероніка.
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Прикмети 9 липня
- Засуха 9 липня – до осені грибів не буде.
- Якщо миші і свині 9 липня починають їсти сіно – чекайте поганого покосу.
- Сонячний день на Давида – хороша погода протримається аж до осені.
Що не можна робити 9 липня
- Сьогодні будь-які ситуації намагайтеся вирішити мирним шляхом, намагайтесь ні з ким не сваритися.
- Не відкладайте справи на потім. 9 липня сприятливий день, аби виконати все те, що ви запланували раніше.
- Не лайтесь.